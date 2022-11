Serie C, girone B: il Bologna ne fa tre, Padova Femminile colpito ed affondato

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna Femminile

Prosegue il periodo negativo in campionato per il Padova femminile. Dopo le 3 sberle subite nel derby casalingo con il Vicenza di una settimana fa, ecco altre tre reti sul groppone, questa volta ad opera del forte Bologna Femminile. Colombo, Antolini e Zanetti affondano il Padova Femminile nell'ottavo turno di campionato.

Le ragazze di Montresor continuano nella loro involuzione tecnico-tattica ed ora si trovano all'ottavo posto in classifica. La squadra emiliana, capolista del girone B di Serie C, è stata superiore per tutto l'incontro, dimostrando buone trame di gioco e una solidità difensiva di ottimo livello.

Ora per le padovane è il momento di rialzare la testa, a partire da domenica, quando all'impianto di Via Vermigli arriva l'Orvieto ultimo in classifica.

Questo il tabellino della sfida:

BOLOGNA-PADOVA 3-0

BOLOGNA: Sassi L., Alfieri, Sciarrone (46’ Benozzo), Simone, Asamoah, Racioppo (66’ Rambaldi), Colombo, Antolini (71’ Zanetti), Gelmetti, De Biase, Arcamone. All. Bragantini.

PADOVA: Polonio (46’ Rolfini), Servetto, Fabbruccio, Gallinaro (46’ Donà), Biasolo (46’ Michelon), Carli, Rizzioli, Balestro, Spagnolo (60’ Mele), Spinelli (63’ Dal Fra), Lovato. All. Montresor.

ARBITRO: Cortale di Locri.

RETI: 40’ Colombo, 44’ Antolini, 82’ Zanetti.