Serie C, girone B, calcio femminile: il Padova Femminile crolla contro il Brixen

Prima dell'esonero di mister Obetti, a Bressanone il Padova Femminile aveva perso per 4 a 0 contro il forte Brixen-Bressanone.

Una caduta che fa male per il risultato, ma anche per la classifica, se è vero che la distanza dai playout ora si assottiglia di soli due punti, con il Bologna Femminile in grande ripresa in queste ultime settimane a quota 29, mentre le padovane restano ferme a 31.

Le biancoscudate resistono un tempo, vanno vicine al vantaggio con Gallinaro su calcio di punizione al 17' e con Bison al 26' e poi cadono sotto i colpi delle forti alto-atesine. A fine primo tempo arriva il vantaggio di Nischler, mentre nella ripresa in rapida successione arrivano le reti di Bielak, ancora Nischler e Reiner. Prossima settimana gara da non sbagliare in Via Vermigli contro la Jesina Femminile, sopra in classifica con 36 punti e abbastanza tranquilla da discorsi salvezza e dintorni.