Serie C girone B, calcio femminile: poker del Padova Femminile, Rinascita Doccia ko

Buona la prima per il nuovo Calcio Padova femminile di mister Montresor. Le biancoscudate, nella prima giornata del girone B di Serie C, si impongono per 4-0 sulla formazione fiorentina del Rinascita Doccia. Un successo già archiviato nei primi 45 minuti grazie a Jessica Spinelli, autrice della prima e seconda marcatura, e di Sofia Carli per il momentaneo 3 a 0. Nella ripresa arriva la firma di Fabbruccio a fissare il risultato sul definitivo 4 a 0. Tante sensazioni positive per la biancoscudate, attese domenica prossima dal primo derby veneto del campionato, sul campo del Villorba.