Serie C, girone B: derby per il Padova Femminile con il VFC Venezia

Ennesimo dentro o fuori per il Padova Femminile di coach Di Stasio, atteso domenica dal derby contro il VFC Venezia, valido per la 29°giornata. Una gara chiave per le biancoscudate, per non passare dalle forche caudine dei playout. Veneziane nettamente favorite, ma al tempo stesso senza grosse motivazioni di classifica. Al contrario le padovane devono portare a casa i tre punti per tenere a distanza il Bologna Femminile, di scena a Ferrara contro l'ultima in classifica, la Spal. Sarà un pomeriggio caldissimo in Via Vermigli. Calcio d'inizio alle 15:30.