Serie C, girone B, femminile: Laura Spagnolo (Padova Femminile) " Il destino è tutto nelle nostre mani"

Ecco le dichiarazioni del vice capitano del Padova Femminile, Laura Spagnolo, dal profilo ufficiale Facebook in vista della gara di domenica contro la Spal, valida per la 28°giornata di campionato del campionato di Serie C girone B: "Per noi domenica era una partita fondamentale in termini di classifica. Abbiamo creato molte azioni, ma purtroppo non siamo riuscite a concretizzare nel migliore dei modi. Poi bisogna dire che la fortuna non è stata proprio dalla nostra parte. Dispiace perché per tutto il gioco creato ci meritavamo i 3 punti. Ora testa già alla prossima, più cariche che mai. Ci aspettano 3 finali vere e proprie, e dove non arriveranno le gambe dovrà arrivarci il cuore. Il destino è ancora tutto nelle nostre mani. Andiamo Padova!"