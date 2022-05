Serie C, girone B, Femminile: Padova Femminile la classifica continua a fare paura, pari senza reti con l'Isera

Non va al di là dello 0-0 casalingo il Calcio Padova femminile nel 27° turno del girone B di Serie C. Lo scontro salvezza contro l’Isera finisce in uno scialbo 0-0. Un punto prezioso perché aiuta la formazione di mister Di Stasio di restare fuori dalla zona playout, ma solo di un punto rispetto al Bologna Femminile. Domenica prossima Gallinaro e socie vanno a Copparo, provincia di Ferrara, contro la Spal ultima in classifica. Imperativo è tornare a casa con i tre punti.