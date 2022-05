Serie C, girone B, Femminile: Padova Femminile ora la classifica fa paura, poker della Jesina

Pesante debacle del Padova femminile nella 26esima giornata nel girone B di Serie C. Non è fortunato il ritorno in panchina di mister Di Stasio in quel di Via Vermigli, se è vero che Gallinaro e compagne vengono schiantate con un netto e perentorio 4 a 1 dalla Jesina.

Le occasioni per le biancoscudate ci sono state, ma l’imprecisione di Bison, Callegaro, Costantin, Tiberio e Fabbruccio è state decisiva. Proprio del capitano del Padova l’unica rete di giornata per le biancoscudate, al 70’. In precedenza, per le marchigiane le reti sono state siglate da Crocioni, Modesti, Tamburini e Zambonelli.

La zona playout è sempre più vicina, ora solo ad un punto, con il Bologna Women che spinge. Prossimo appuntamento, in trasferta, con l’Isera, in uno scontro diretto per tenere distanti le dirette inseguitrici per la permanenza in Serie C girone B.