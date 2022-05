Serie C, girone B, femminile: poker del Padova Femminile, salvezza più vicina

Vittoria emotivamente importante per il Calcio Padova femminile che viola per 4-0 il campo della Spal e ritorna al successo dopo un periodo molto negativo in termini di risultati. I tre punti avvicinano la formazione di Di Stasio, alla prima affermazione da quando è tornato sulla panchina delle biancoscudate, di fare un piccolo passo verso la permanenza in Serie C. La vittoria sorprendente del Bologna Femminile contro la Triestina lascia invariate le distanze in classifica, appena un punto dalla zona playout. A questo punto il derby della penultima di campionato in Via Vermigli contro il VCF Venezia si preannuncia elettrico. Le doppiette di Costantini e Carli sono decisive per avere la meglio sull'ultima in classifica, già retrocessa. Più in generale, le sensazioni sembrano essere positive, dopo tanta sofferenza. Certo, lo scoglio lagunare, a questo punto diventa decisivo. Appuntamento domenica 29 maggio alle ore 15:30 al Vermigli.