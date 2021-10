Serie C, girone B: il Padova Femminile cala il poker al Portogruaro

Buona la prima, in casa! Il Calcio Padova femminile debutta come meglio non potrebbe in casa, portando a casa i 3 punti nella seconda giorna del campionato di Serie C girone B. 4 a 1 il risultato finale sul Portogruaro. Sugli scudi Fabbruccio, autrice di una doppietta in quest'incontro.

La Cronaca

Le ragazze di mister Di Stasio partono di slancio. La fame di vittorie è di quelle giuste. Al 4' Polonio si trova davanti alla porta, ma si fa ipnotizzare dall'estremo portiere avversario. Passano pochi minuti e la solita imprendibile Gallinaro mette il turbo sotto i piedi, entra in area di rigore e si fa stendere in area di rigore. Fabbruccio dagli 11 metri è una sentenza per il vantaggio patavino. Spagnolo e Carli cercano il raddoppio, ma le conclusioni di entrambe sono imprecise. I tempi per il raddoppio sono maturi al 25'. Bison per Carli e quest'ultima appoggia facilmente in porta il 2 a 0. Passa un minuto e ci sono i primi segnali delle friulane. Polonio certifica la sua presenza in campo con una grande parata in angolo. Nel secondo tempo il Padova riprende il filo interrotto nel primo tempo. Tanti attacchi, ma questa volta la palla non vuole saperne di entrare. Superata la metà del tempo, Fabbruccio abbatte in area di rigore un'avversaria. Polonio si esalta e para il rigore. Nonostante lo spavento, il Portogruaro trova la rete che accorcia le distanza al 77'. A questo punto si scatena ancora Bison in versione assistman. Il 3 a 1 è a firma Bisacco, mentre il quarto gol è di Fabbruccio su servizio intelligentissimo della scatenata Bison. 4 gol, 3 punti e buon debutto per il Padova Femminile. La strada tracciata, ora testa alla trasferta di domenica 24 ottobre contro il Riccione.