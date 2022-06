Serie C, Girone B: il Padova Femminile si gioca la salvezza a Bologna

All or nothing. Tutto o niente. Domani il Padova Femminile di mister Di Stasio si gioca la permanenza in Serie C girone B senza passare dai playout nello scontro diretto con il Bologna Women. Appuntamento alle 15:30 in quel di Granarolo, provincia di Bologna. Le due squadre sono separate da un solo punto e al momento sono entrambe salve senza spareggi finali. Le biancoscudate, esattamente come le felsinee, sono a caccia dei tre punti per evitare spiacevole sorprese. Servirà una gara di cuore, carattere e grinta per avere la meglio sulle bolognesi. Grande attenzione sul campo e un orecchio al derby del Friuli Venezia Giulia tra Portogruaro e Triestina. Il Portogruaro è appaiato in classifica alle patavine, ma negli scontri diretti è in svantaggio rispetto alle padovane. Tra maschi e femminine, Padova è pronta a vivere una domenica di grandissima passione.