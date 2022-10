Serie C, girone B: il Padova Femminile vince il derby contro il Venezia Calcio 1985

Serie C femminile

Derby di rimonta per il Padova Femminile di mister Montresor, capace di violare il Nereo Rocco di Marcon con il risultato di 3 a 2 ai danni del Venezia Calcio 1985.

Questa volta le biancoscudate con le unghie e con i denti portano a casa tre punti fondamentali e guadagnano la quinta posizione in classifica alle spalle delle corazzate Lumezzane, Meran Women, Jesina Femminile (prossimo avversario delle biancoscudate domenica 9 ottobre al Vermigli di Padova) e Bologna Women. Dopo 41 minuti le veneziane si trovano avanti di due gol grazie a Conventi e un'autorete. La rimonta scatta già a fine primo tempo con il rigore siglato da Fabbruccio, e si completa nella ripresa con l'uno-due nel primo quarto d'ora firmato Carli e Donà. Una buona prestazione nel complesso per le ragazze di Montresor, capaci di mettersi alle spalle lo scivolone contro il Portogruaro.

C'è da proseguire su questo solco di prestazioni, consapevoli che già dalla prossima settimana con lo Jesina, un punto sopra in graduatoria, ci sarà da portare a casa i tre punti per non perdere il treno delle big del girone.