Serie C, girone B: che tonfo per il Padova Femminile sul campo della Jesina

Niente da fare per il Padova Femminile, sconfitto sul campo della Jesina con il risultato di 1-0. Dopo quattro risultati utili, le ragazze di Montresor raccolgono la settima sconfitta stagionale in terra marchigiana. Nonostante il buon approccio di Fabbruccio e compagne, il gol nel primo tempo non arriva e nella ripresa esce fuori la grinta e qualità della Jesina, che con Massa trova il gol della vittoria al 60'. Una sconfitta che fa male alle biancoscudate, agganciate al settimo posto in classifica proprio dalle avversarie di giornata. Prossimo appuntamento per il Padova Femminile domenica 19 marzo sul campo di Via Vermigli contro la Triestina Femminile, invischiata nella lotta per non retrocedere.