Serie C, girone B: anche a Lumezzane il Padova Femminile va k.o, ma è salvo

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane Women

Con 180' da disputare il Padova Femminile è salvo, ma le buone notizie di giornata si fermano qui. Nel terzultimo turno di campionato, allo Stadio Tullio Saleri di Lumezzane, le padrone di casa di Nicoletta Mazza infliggono la terza sconfitta di fila alle biancoscudate. 2 a 1 per il Lumezzane, capace di portare a casa l'intera posta in palio con una gara fatta di abnegazione e pragmatismo.

Le biancoscudate si sono aggrappate a Costantini, l'autrice del momentaneo pari dopo il vantaggio iniziale di Paris, ma alla fine hanno capitolato a causa di un autogol. Con la stagione in ghiaccio e ai titoli di coda, ora per mister Montresor è tempo di analisi e bilanci, a partire da una seconda parte di stagione deludente e non all'altezza del valore della rosa.