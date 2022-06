Serie C, girone B: Massimo Mingardi (Presidente Padova Femminile) "Dobbiamo pensare al futuro"

La salvezza è stata conquistata, in linea con i programmi stagionali. Certo, non con così tanta sofferenza, ma alla fine l'importante è il risultato raggiunto. Tempo di bilanci per il presidente del Padova Femminile Massimo Mingardi. Queste le sue parole ai canali ufficiali delle biancoscudate:

"Fra qualche giorno, il 14 giugno, sarà il mio terzo anno da Presidente di questa società che amo e mi onora del ruolo che ricopro.

Anche questa stagione volge al termine: è stata difficile, pesante e piena di colpi di scena che hanno creato quelle fisiologiche difficoltà che caratterizzano oltre 9 mesi di lavoro e impegno. Ci siamo salvati e ciò significa che non siamo entrati nel gruppo che faranno i play out: a mio avviso, fin dal principio, non meritavamo questo finale al cardiopalma ma le varie vicissitudini ci hanno condotto a questo punto della classifica. Come sempre tuttavia, vedo il bicchiere mezzo pieno e, con la lucidità che ora contraddistingue un campionato concluso, voglio fare ancora una volta i complimenti a questo gruppo che ha sempre continuato a lavorare per un solo obiettivo. Ora dobbiamo pensare al futuro, guardando sempre con spirito costruttivo al passato, che ci insegna a non cadere nelle lacune già affrontate. Ringrazio chi ha seguito la squadra, allenatori, dirigenti, preparatori atletici, fisioterapisti, segretario, D.S., ufficio stampa, social e sito. Il suddetto futuro passa anche per un settore giovanile florido e prosperoso. Grandi risultati infatti dalle categorie Under19 e Under 17 sempre protagoniste dei propri gironi, artefici di grandi partite ai massimi livelli. Il tutto porta lustro alle protagoniste e soprattutto getta ottime basi per una prima squadra giovane, con talenti coltivati nel vivaio. Importantissime infatti le categorie delle Under 15, vincitrici del proprio girone e oggi ancora impegnate nella fase Nazionale, e Under 12 con le Pulcine proiettate verso un costante miglioramento. Il futuro è dalla nostra, il futuro è biancoscudato, Forza Padova!"