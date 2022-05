Serie C, girone B, calcio femminile: match salvezza tra Padova e Isera

Dentro o fuori per il Padova Femminile di coach Di Stasio atteso dalla sfida contro l'Isera, valida per la 27°giornata. Una gara chiave per le biancoscudate per mettersi a riparo dalla zona calda, che ora dista solo ad un punto di distanza. Inutile dire che la voglia di riscatto di Gallinaro e compagne è elevatissima, anche alla luce degli ultimi cattivi risultati. Contro le trentine calcio d'inizio alle 15:30 al Campo "Vermigli" - Via Pietro Martire Vermigli, Padova.

A tal proposito, ecco le dichiarazioni di capitan Fabbruccio apparse sul profilo Facebook ufficiale del Padova Femminile:

"La partita di domenica ci ha lasciato l’amaro in bocca. Sicuramente il risultato non rispecchia il vero andamento della partita, dove noi abbiamo fatto il nostro gioco ma purtroppo siamo state penalizzate dalla nostra poca concretezza e lucidità sotto porta. Anche se sotto a livello di marcature, nel corso dei 90 minuti non abbiamo mai smesso di lottare e di provare a raddrizzare le sorti delle partita: credo che questo approccio sarà fondamentale per le ultime 4 gare che saranno per noi come delle finali, dove anche la tenuta mentale sarà determinate."