Serie C, girone B: turbo Padova Femminile, quattro reti al Mittici e tre punti di platino

Vittoria bella e convincente per il Calcio Padova femminile contro il Mittici nella nona giornata di campionato. I nove punti in classifica in nove giornate forse sono pochi per la qualità dimostrata in queste gare dalle biancoscudate, ma altresì fanno ben sperare per il futuro per il gruppo diretto da mister Di Stasio, alla ricerca faticosa dell'equilibrio giusto tra proposte offensive e attenzione difensiva.

LA CRONACA

Pronti via e al 10' è subito Spangolo show. Punizione con il compasso e pallone che si deposita in rete. Sembra il preludio ad una bel primo tempo, ma al 26' il Mittici pareggia, minando qualche sicurezza nelle biancoscudate. Gallinaro suona la carica con la solita verve in avanti, ma nel primo tempo non succede più nulla di rilevante. Discorso molto diverso nella ripresa, con Carli e Bissacco in campo. Le occasioni fioccano da tutte le parti. Prima Gastaldin e poi Carli vanno vicine al bis, ma la loro mira è imprecisa. Al 69' c'è spazio anche per il palo di Bison, ma l'appuntamento con la rete è rimandato di tre minuti. Fabbruccio è più abile di tutti e insacca in fondo al sacco. Il monologo del Padova diventa una slavina infermabile per il Mittici e all'83' ecco il tris firmato Bison. Sembra finita, ma ecco al 90' la rete di Ranzato, subentrata in precedenza alla sempre positiva Gallinaro. Si chiude così una gara controllata, per non dire dominata, dalla biancoscudate. Prossimo appuntamento domenica prossima al Vermigli contro l'Oxi Brixen, una delle corazzate del girone.