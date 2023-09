Serie C, girone B: Padova Femminile non buona la prima, subito k.o con l'Accademia SPAL

Falsa partenza per il Padova Femminile di Montresor, battuto in casa dall'Accademia SPAL con il risultato di 1-2. Gara sostanzialmente equilibrata, decisa dalla maggiore determinazione delle ferraresi, approdate al Via Vermigli decisamente più affamate delle biancoscudate. Per carità è solo la prima giornata di campionato, ma il Padova Femminile deve necessariamente cambiare subito marcia se vuole disputare un campionato in linea con le aspettative, a partire dalla gara di domenica prossima a Trento .

La cronaca. Pronti via e poco dopo il quarto d'ora, ecco il vantaggio ospite. La difesa padovana viene sorpresa da un lancio a tagliare della SPAL e per Jasczczyszyn è un gioco da ragazze finalizzare. Parnoffi pochi minuti dopo salva le sue compagne dal raddoppio ospite e al 26', in maniera abbastanza sorprendente, il Padova pareggia con Spinelli. Imparabile la sua conclusione sotto l'incrocio e primo gol stagionale per la giovane biancoscudata. Nonostate il pari, l'Accademia SPAL continua a macinare gioco e solo Balestro evita il peggio per il Padova al 45' con uno strepitoso salvataggio sulla linea. Nella ripresa le padovane ripartono meglio, costringendo Cazzioli agli straordinari. Sembra il preludio al sorpasso locale, ma al 23' della ripresa ecco la rete che non ti aspetti. Cross teso dalla destra di Carli, Parnoffi sorpresa ed Accademia in vantaggio. La reazione delle calciatrici di Montresor è scialba e le ferraresi portano a casa la vittoria in maniera agevole.

Questi gli altri risultati del girone B: Chieti-Venezia 0-4; Condor Treviso-Triestina2-1;Jesina-Vicenza 3-1; Perugia-Meran 0-9; Riccione-L’Aquila 2-0; Sudtirol Villorba 3-0; Venezia1985-Trento1-3.

Questo il tabellino della sfida:

PADOVA FEMMINILE-ACCADEMIA SPAL 1-2

GOL: pt 18’ Jasczczyszyn, 26’ Spinelli; st 23’ Carli.

PADOVA: Parnoffi, Ciavatta, Balestro, Rizzioli, Biasiolo, Panza (st 1’ Fabbruccio), Michelon (st 8’ Baroldi), Spagnolo (st 25’ Baccaro), Plechero (st 1’ Gallinaro), Perego (st 1’ Carli), Spinelli. All. Montresor.

ACCADEMIA SPAL: Cazzioli, Loberti, Hassanaine, Grassi, Orsini, Alfieri (st 20’ Fogli), Zanini, Salimbeni, Jasczczyszyn (st 30’ Nicola), Filippini (st 30’ Tinelli), Carli. All. Rossi.

ARBITRO: Vailati di Crema.