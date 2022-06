Serie C, girone B: il Padova Femminile annuncia mister Marco Montresor

È Marco Montresor l'uomo prescelto per guidare il Padova Femminile nel prossimo campionato di Serie C girone B. Un profilo spigoloso, con una metodologia di allenamento ispanico hablante, date le sue esperienze a Valencia, ma di grandissima esperienza. Quella necessaria per far ripartire la nave delle patavine. Queste le sue parole al sito ufficiale delle biancoscudate:

"A Padova mi hanno portato la passione e la voglia di crescere che la società mi ha trasmesso già dal primo incontro. Quello che io cercherò di portare in questa squadra sarà la mia esperienza, la metodologia di allenamento maturata in Spagna e sicuramente tanto entusiasmo, ma soprattutto cultura nel lavoro. Ho seguito parecchie partite di questo ragazze in questa stagione e mi sono reso conto che questo gruppo ha bisogno di lavorare tanto, ha bisogno di avere delle certezze su cosa fare in campo. Il lavoro più importante è far diventare un gruppo in una squadra che lavora sempre dando il 110% in campo ricordandosi sempre che era rappresentiamo una città importante e una società che ha una storia dietro. Io e il mio staff cercheremo di trasmettere cultura nel lavoro in ogni momento. Mi aspetto che tutte le ragazze si sentano partecipi e protagoniste di un progetto importante. Voglio aiutarle a crescere sotto tutti gli aspetti. Lavoreremo su questa direzione."