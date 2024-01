Padova Femminile, finalmente i 3 punti contro L'Aquila

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Padova Femminile

Con due reti nella seconda parte della gara, il Padova Femminile di Montresor sconfigge le abruzzessi de L'Aquila e risale la corrente in classifica nel penultimo turno del girone d'andata. Martinuzzi al 71' e Plechero all'88' interrompono la serie negativa biancoscudata di un punto in tre partite a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Con questo successo le padovane si riportano all'ottava posizione in classifica a nove lunghezze dal secondo posto occupato dal Venezia. Domenica ultima giornata di andata con il derby nel trevigiano a Villorba.



Questo il tabellino della sfida di domenica pomeriggio



PADOVA-L'AQUILA 2-0

PRIMO TEMPO 0-0

GOL: 26’ st Martinuzzi, 43’ st Plechero.

PADOVA: Parnoffi, Ciavatta (st 13’ Biasiolo), Balestro, Panza (pt 40’ Michelon), Paladini, Rizzioli, Fabbruccio, Spagnolo, Gallinaro (st 18’ Perego), Spinelli (st 13’ Dal Fra), Plechero. All. Montresor.



L’AQUILA: Piscicelli, Berardi, Di Domenico, Fiore, Pasciullo, Bruno, Santirocco (st 35’ Giuliani), Masciulli (st 20’ Di Lenardo), Ciocca (st 20’ Rossi), D’Ignazio, Profumo. All. Rosone.

ARBITRO: Matina di Palermo.

Gli altri risultati: Chieti-Accademia Spal 3-2; Condor Treviso-Venezia 2-2; Jesina-Trento 1-1; Meran-Triestina 5-1; Perugia-Vicenza 1-3; Riccione-Sudtirol 1-0; Venezia 1985-Villorba 3-0.



La classifica: Meran 34, Venezia 30, Sudtirol e Trento 29, Riccione 28, Venezia 1985 26, Chieti 24, Padova 21, Villorba 19, Jesina 15 e Vicenza 15, Triestina 12, Accademia Spal 11, L’Aquila 9, Condor Treviso 8, Perugia 0.