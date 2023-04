Serie C, girone B: il Padova Femminile non sa più vincere, pari in rimonta contro il Centro Storico Lebowski

Il Padova femminile rimanda ancora l'appuntamento con i 3 punti. Dopo il pari in trasferta della settimana scorsa contro l'Orvieto terzultimo in classifica, questa volta a tornare a casa con punti dal Vermigli è il Centro Storico Lebowski, quintultimo. Biancoscudate sempre più in crisi d'identità e di risultati, salvate dal gol di Dal Frà a tre minuti dalla fine. 2-2 alla fine per le ragazze di Montresor, che evita la sconfitta ma non nasconde i problemi di gioco evidenti della squadra. Ottavo posto in classifica a quota 36, ma con appena 4 punti raccolti nelle ultime 6. Una miseria. Le biancoscudate non vicono dal 26 febbraio ed anche contro il Centro Storico Lebowski hanno rischiato grosso. Vantaggio fiorentino al 25' di Corsiani, subito impattato quattro minuti dopo da Biasiolo (in precedenza al 10' traversa di Spinelli). Le padovane, dopo il pari, si rilassano incosciamente e le toscane mettono ancora la freccia con l'autorete di Rizzioli al 35'. La reazione nella ripresa è veemente, con almeno 6 ghiotte occasioni gol, fino al pari di Dal Frà. Prossimo appuntamento per le biancoscudate è domenica 30 aprile in trasferta a Riccione.

Questo il tabellino della gara.

PADOVA FEMMINILE-CENTRO LEBOWSKI 2-2

FINE PRIMO TEMPO 1-2



Marcatrici Corsiani (CSL) al 25' p.t., Biasiolo (P) al 29' p.t., Autogol Rizzioli (CSL) al 35' p.t.; Dal Frà (P) al 42' s.t.

PADOVA FEMMINILE

Rolfini; Servetto (dal 41' s.t. Gallinaro), Biasiolo, Rizzioli, Balestro (dal 15' s.t. Zoppi), Lovato (dal 1' s.t. Michelon), Spagnolo, Fabbruccio (dal 6' s.t. Dal Frà), Costantini, Spinelli, Carli. All.Montresor



CENTRO STORICO LEBOWSKI

Manfredini; Corsiani, Briccolani, Pini, Baroni, Tanini, Erriquez, (dal 20' s.t. Mosconi), Orlandi, Sacchi (dal 35' s.t. Tamburini) Valoriani, Carrozzo. All. Serrau