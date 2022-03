Serie C, girone B: il Padova Femminile domina a Venezia e riparte

Grandissima vittoria contro ogni pronositico per il Padova Femminile di mister Obetti capace di andare a vincere in trasferta il derby contro il Venezia Calcio Femminile nella 21°giornata del girone B di Serie C. Nonostante i 23 punti di differenza in classifica, le differenze, almeno per una gara, non si sono proprio viste e grande merito va a mister Obetti e il suo staff, in grado di preparare la gara con grande cura dei dettagli, imbrigliando le più forti lagunari proprio nelle fonti di gioco principali.

Il vantaggio delle biancoscudate arriva al 37' con Tiberio, su azione di calcio d'angolo, mentre il raddippio giunge nella ripresa con la giovanissima Bison al 50'. De Zotti al 75' riaccende la speranza per le veneziane e nonostante gli assalti della squadra locale, le ragazze di Obetti resistono e portano a casa tre punti che significano tanto. In primis un po' di serenità, in secundis finalmente il Padova Femminile è fuori dalla zona calda dei play out con i suoi 27 punti. Prossimo turno ecco arrivare il Vis Civitanova, penultimo in classifica e affamato di punti.