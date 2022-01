Serie C, girone B, Padova Femminile: doppia vittoria in tre giorni per le biancoscudate

Il 2022 è ripartito come meglio non si potrebbe per il Padova Femminile di mister Di Stasio, capace di portare a casa 6 punti in due giornate in rapida sucessione.

Partiamo dall'impresa nel recupero della decima giornata contro il Brixen. Un Padova Femminile mai domo vince per 3 a 2 contro una delle favorite per la risalita. Subito in campo i nuovi acquisti provenienti dall'Hellas Verona Lovato e Zoppi e i benefici si percepiscono sin dalle prime battute. Al 6' subito vantaggio delle biancoscudate con Biasiolo. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro e il Brixen dimostra di essere una grande squadra e trova il pareggio con Nischler all'8'. La gara è un ping pong continuo con tante occasioni da una parte e l'altra. Passano cinque minuti e Costantini porta avanti ancora le biancoscudate, al termine di una bella azione corale rifinita al meglio da Carli. Sembra un deja-vu, perché passano due minuti ed il Brixen pareggia nuovamente con Bielak. La gara resta in bilico fino all'85' quando Gallinaro, come sempre tra le migliori in campo, avvia l'azione del terzo gol. Il suo appoggio per Tiberio è illuminante, con quest'ultima che smarca la neo entrata Bison che non ha problemi a trovare il 3 a 2 da ottima posizione.

E se un indizio non fa una prova, due iniziano ad essere un segnale inequivocabile. Nella dodicesima giornata ecco una preziosissima affermazione in trasferta sul campo delle trentine dell'Isera. Tre punti strappati con i morsi e con i denti dalle ragazze di mister Di Stasio, in grado di compiere una gara attenta difensivamente e pungente in avanti. A decidere la contesa ci pensa al 32' Gastaldin, perfetta ad intervenire puntualmente sottoporta sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo. Nella ripresa Gallinaro, subentrata proprio nei secondi 45', si mette in mostra al 54' con una bella volata sulla sinistra non sfruttata da nessuna delle sue compagne. Sempre Gallinaro, al 70', ubriaca di finte e dribbling la difesa dell'Isera, ma la sua conclusione viene parata di piede.

Prossimo appuntamento domenica 16 al Vermigli, in casa, contro la Spal. La classifica ora sorride decisamente per le ragazze di coach Di Stasio, con 15 punti in classifica e un buon margine dalle zone basse della graduatoria.