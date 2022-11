Serie C, girone B: il Padova Femminile fa tris, Centro Storico Lebowski abbattuto

Squadra in casa C. S. Lebowski

Sorride ancora il Calcio Padova femminile, alla seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo l'1 a 0 contro l'Orvieto, questa volta le ragazze di Montresor piegano a domicilio il Centro Storico Lebowski, nella decima giornata del campionato di Serie C girone B femminile. Di Balestro, Spinelli e Gallinaro le reti delle biancoscudate in terra toscana. Ancora una volta una gara senza subire reti, sciorinando un calcio decisamente piacevole da vedere.

Con questo successo, il Padova continua la risalita in graduatoria sempre in coabitazione con il Vicenza Femminile, raggiungendo quota 19 punti. Nel prossimo turno, le biancoscudate tornano a giocare domenica 20 novembre alle 14:30 in Via Vermigli contro il Riccione Femminile.