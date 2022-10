Serie C, girone B: Padova Femminile infinito, pareggio all'ultimo secondo con lo Jesina

Ci pensa Biasiolo all'ultimo istante a regalare al Padova Femminile un pareggio quasi insperato - per come si era messa la gara - contro la Jesina. 2-2 contro le marchigiane per le ragazze di Montresor. Un botta e risposta continuo con tanti ribaltamenti di fronte e un'intensità inusuale per queste categorie.

Le padovane sono andate sotto in due occasioni, di Berti e Cingolani le reti ospiti, ma in ambo i casi hanno saputo reagire e trovare la via del pari. Il carattere, quest'anno, non fa difetto alle biancoscudate, che si godono le reti di Martello e Biasiolo. La buona gara delle ragazze di Mister Montresor conferma che oltre al carattere, anche idee di gioco e prestazioni ci sono. La classifica fa sorridere, con 10 punti in 4 gare, 15 reti fatte e 7 subite. Buoni numeri, da confermare anche in futuro, a partire gà da domenica 16 ottobre nella trasferta contro la Triestina.