Serie C, girone B: Padova femminile ancora ko, sorride il Trento

Il cambio in panchina, al momento, non porta i frutti sperati in casa Padova Femminile. Nella 19°giornata del campionato di serie C girone B, pesante battuta d'arresto all'esordio di Filippo Obetti nel campo del Trento terzo in classifica. Situazione complessa per le biancoscudate a causa delle molte assenze, che si complica ancora di più dopo aver incassato la rete di Rosa al 27'. Nella ripresa Bertamini raddoppia, ma Fabbruccio accende una sperenzaper il pareggio. Tutto inutile perché ci pensa ancora Rosa a rimettere a distanza di sicurezza le ragazze patavine e a gettarle in piena bagarre playout con 21 punti, all'undicesimo posto in classifica. Ora diventa fondamentale il recupero di mercoledì 16 marzo della gara contro la Spal, valida per la 13°giornata di campionato. Una vittoria contro le ferraresi significherebbe sopravanzare la Jesina e mettersi alle spalle, almeno momentaneamente, la zona playout.