Serie C, girone B: schianto Padova Femminile, il Lumezzane ne fa cinque

Se il Padova maschile sta vivendo giorni di grande confusione interna, con l'esonero di mister Caneo e il probabile arrivo di Vincenzo Torrente, non se la passa meglio il Padova Femminile, che nella tredicesima giornata di campionato subisce una pesante cinquina in casa contro il Lumezzane. 5 a 1 in favore delle bresciane, terze in classifica, autrici di un dominio assoluto al campo di Via Vermigli e rovinando pesantemente il Natale alle biancoscudate. Le ragazze di Montresor restano ferme a 20 punti, a -9 dalla zona playout e -17 dalla battistrada Bologna. Le ambizioni di inizio stagione di alta classifica, oramai, un lontano ricordo ed è un peccato, visti i lampi di bel gioco apprezzati in alcune occasioni, derby con il Venezia su tutte.

Lumezzane devastante già nella prima frazione con le reti di Paris (16'), Velati (23') e Zappa (30'). Ad inizio ripresa, al 51', c'è il moto d'orgoglio firmato Michelon su rigore, ma è poca cosa innanzi alla tempesta in arrivo nei minuti restanti di gara. Ancora Velati al 58' e infine Picchi all'82' fissano il risultato sul definitivo 1-5. Per fortuna delle padovane il campionato riprenderà il prossimo 15 gennaio, magari con un atteggiamento meno arrendevole di quanto visto nelle ultime gare.