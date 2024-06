Padova Femminile, manita per chiudere in bellezza: salta la fusione con il Cittadella Women

Oggi la manita, domani nessuna fusione. Il Padova Femminile nell'ultima giornata del campionato di Serie C girone B vince 5 a 0 sul Villorba già salvo, conquista il dodicesimo posto in classifica e chiude con il sorriso una stagione stanca e decisamente tormentata. Al Vermigli doppietta di Plechero nella prima frazione, poi ecco le marcature di Dal Fra, Rizzioli e Martinuzzi. Questo il risultato, perché la "partita" più interessante questa settimana si è giocata fuori dal terreno di gioco.

La fusione tra Padova Femminile e Cittadella Women, data per fatta in città e in provincia nei giorni scorsi, è saltata definitivamente. Nonostante i contatti telefonici e svariati incontri dal vivo tra la presidentessa granata Doris Zeudi e il numero 1 biancoscudato Massimo Mingardi per approfondire e mettere le basi per la definizione della questione, sembra che alla banidera a scacchi qualcosa non sia andato tutto per il verso giusto, anche su spinta dell'amministrazione comunale, riporta il Mattino di Padova, che non avrebbe gradito perdere la propria realtà di riferimento nel calcio femminile.

L'accorpamento tra le due realtà avrebbe coinvolto principalmente le due prime squadre, mentre i settori giovanili sarebbero rimasti separati ed autonomi. La notizia, iniziata a circolare da metà della scorsa settimana con tanto di diffusione del logo in rendering della nuova ipotetica realtà, non ha lasciato indifferenti le ragazze di mister Pepato e, come riportato dal Gazzettino, prima della sfida contro le trevigiane hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso le parole della nota canzone di Umberto Marcato su questo probabile accorpamento di squadre. Le citazioni? Facili: "Chi ga visto Padova no poe scordarla più", ma soprattutto "non ti ho tradito mai". Un messaggio chiaro su come capitan Fabbruccio e compagne hanno vissuto questa probabile fusione tra due realtà calcistiche da sempre rivali. Alla fine non si fa nulla e quella contro il Villorba non è stata l'ultima gara del Padova Femminile. Resta davanti un futuro al momento difficile da scrutare: se si vuole un futuro vincente, e non tendent al si spera con maggiore organizzazione e pazienza rispetto l'ultimo triennio