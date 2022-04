Serie C girone B, Padova Femminile: mister Obetti "Con il Brixen a caccia del bel gioco e i 3 punti"

Determinato, voglioso di fare bene, anche un po' sognatore, cosa che non guasta, soprattutto con un gruppo di atlete così talentuose. In esclusiva per Padova Oggi, mister Filippo Obetti, tecnico del Padova Femminile, racconta il suo primo mese e mezzo alla guida delle biancoscudate. Tra inevitabili difficoltà, ma anche grandi soddisfazioni, l'ex tecnico delle giovanili promosso con le grandi, dimostra di avere idee chiare, ma soprattutto lungimiranti. Dettaglio non banale, per una squadra che deve mettere in salvo la categoria, per rilanciarsi nei prossimi anni. Domani alle ore 14:30 il 25°turno di campionato, contro il Brixen in quel di Bolzano. Queste le sue parole:

Come è andato questo primo mese e mezzo alla guida del Padova Femmnile? Ho preso in mano la prima squadra a metà marzo, con tutte le difficoltà del caso. Il collega precedente (mister Di Stasio ndr.) aveva un altro metodo, diverso dal mio sotto il punto di vista tecnico, tattico e atletico. Di conseguenza la squadra, per almeno un mese, ha dovuto adattarsi alle mie richieste in termini di carichi di lavoro. Da qualche settimana sto riscontrando in termini di atteggiamento e fisico dei netti miglioramenti. Ci mancano poche gare e sto cercando di massimizzare gli allenamenti per raggiungere una condizione in grado di farci chiudere al meglio questa stagione.

Gioco e condizioni fisiche quante sono fondamentali in questo sprint? Non solo, anche la mente è fondamentale. Alcune partite le abbiamo perse o pareggiate all'ultimo per cali di tensione evitabili. Ci mancano sei partite alla fine e l'obiettivo è la salvezza.

Ci siamo quasi mister Obetti. Vero, siamo a 5 punti dalla zona playout, questo è un dato positivo.

Altro dato positivo, una squadra molto giovane la sua, con grandi margini di miglioramento in vista del futuro, non crede? E la società non si vuole fermare qui. Vogliamo portare in prima squadra le ragazze più meritevoli. Siamo un bell'organico, pieno di ragazze molto talentuose. Contro il Venezia Calcio Femminile, "le galattiche", abbiamo vinto in casa loro. Non ce l'ha fatta nessuno quest'anno. Lo sa quante giovani avevamo in campo? Dal primo minuto sei nate nel 2005 e una nel 2006. In panchina avevo altre due 2006. Loro dovrebbero giocare ancora tra le Allieve, sono sotto età in Primavera, figurarsi in prima squadra! Le ho allenate negli ultimi due-tre anni, conoscono il mio stile e metodo di lavoro, ma quello che mi preme sottolineare è un altro aspetto.

Quale, mister Obetti? Non mollano mai, mettono in campo una grande intensità sempre. Dal 1' al 90' sembra stiano giocando sempre una gara di Champions League. Portarle in prima squadra è logico e naturale, perché non hanno paura della prestanza fisica di avversarie più esperte. Sanno quello che devono fare, anche quando salgono al piano superiore. Contro il Venezia Calcio Femminile abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma siamo sempre stati in partita, giocando un calcio piacevole, a tratti impressionante.

La gara nel veneziano importante, incastonata tra vari alti e bassi. Come si può eliminare una certa discontinuità di risultati? Certe volte è più facile giocare con le big del campionato, perché spesso guardando la classifica ci sottovalutano. Peccato che in campionato non ci siano solo quelle tre o quattro in cima alla classifica, ma ci sono anche le nostre dirette concorrenti per la salvezza. Un esempio, in questo senso, è stato contro il Mittici domenica scorsa. Abbiamo giocato 95' con grande intensità, esattamente come ci alleniamo. E se contro il Civitanova (un paio di settimane fa ndr.) abbiamo preso due reti dopo il 90', questa volta in pieno recupero abbiamo vinto la partita.

Cosa si aspetta da queste ultime sei partite, partendo dalla gara di domani con il Brixen? L'obiettivo principale è il bel gioco. Stiamo cambiando metodo d'allenamento, ma anche metodologie tattiche. Contro il Brixen, oltre a puntare alla massima posta in palio, vogliamo giocare bene. Come abbiamo fatto con la Triestina in casa loro. Giocato bene, ma raccolto pochi punti e perso al 90'. Ecco giochiamo bene e cerchiamo di vincere in terra bolzanina.

C'è qualcuna delle sue ragazze che può fare il salto in categorie superiori come A o B? Si, ma nel calcio servono impegno e temperamento. Il futuro è loro, però serve costanza e continua voglia di apprendere. Sicuramente ce ne sono 3 o 4 che nei prossimi anni vedremo calcare i palcoscenici più prestigiosi. Non voglio fare nomi però, per mantenere tutte con i piedi per terra.

Mister Obetti, si prospetta un futuro roseo per questo gruppo? Pensiamo prima a salvarci e poi tireremo le somme. A me piacerebbe allenare questa squadra anche in futuro. Con qualche piccolo rinforzo d'esperienza, necessario per aiutare a crescere questa grande quantità di talento a disposizione, e innesti del nostro settore giovanile, possiamo fare molto bene.

Un messaggio alla città di Padova. Dico ai concittadini che il Padova Femminile è una realtà che coinvolge sempre più donne appassionate in questo meraviglioso sport. Venite a vedere come la nostra proposta di calcio perché esprimiamo un bel gioco!