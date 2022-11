Serie C, girone B: magia di Carli, il Padova Femminile torna alla vittoria

Sorride il Calcio Padova femminile, che nella nona giornata in Serie C, torna a conquistare i 3 punti dopo due debacle molto complesse da digerire. Sul campo di via Vermigli a Mortise le biancoscudate superano 1-0 l’Orvieto, ultimo in classifica, grazie a un gol a metà ripresa della subentrante Sofia Carli su cross di Costantini. Da segnalare anche una traversa biancoscudata nel primo tempo di Servetto nel primo tempo.

Con quest'affermazione, il Padova risale in graduatoria fino al quarto posto del girone B di Serie C in coabitazione con il Vicenza Femminile e attende la trasferta toscana contro il Centro Storico Lebowski a soli tre punti dal terzo posto occupato attualmente dal Lumezzane.