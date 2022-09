Serie C, girone B: il Padova Femminile cade in casa sotto i colpi di un buon Portogruaro

Dopo due ottime vittorie nelle prime giornate di campionato, il Padova Femminile viene sconfitto in casa dal Portogruaro Femminile con il risultato di 2 a 1. Partita complessa per le biancoscudate, contro un avversario di valore decisamente superiore a livello fisico rispetto a Rinascita e Villorba. La gara si decide nella ripresa, ma già nel primo tempo si capisce che non è una grande giornata per le ragazze di Montresor con il rigore sbagliato da Fabbrurccio. Questa volta la vena di Spinelli, già quattro gol in campionato, non è supportata dal resto della squadra. Il Portogruaro passa con Bottaiotto su rigore poco dopo la mezz'ora con merito.

Il Padova ha il merito di non disunirsi e al 43' trova la rete di Spangolo, con un bel destro di prima intenzione a fil di palo. Va di scena in Via Vermigli una gara ormai classica del nostro campionato: Padova e Portogruaro ormai sono due compagni reciprocamente conosciute, abituate a darsi battaglia sul campo di gioco fino alla fine. Nel secondo tempo decide Minutello al 77' per il Portogruaro, ma in precedenza il Padova Femminile può solo mangiarsi le mani per le tante occasioni sprecate con Gallinaro e Donà. Una beffa da cui ripartire subito. Domenia arriva l'atteso derby contro il Venezia Calcio 1985.