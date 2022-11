Serie C, girone B: il Padova Femminile crolla in casa, il Riccione ne fa 5

Il Padova Femminile la fa grossa e nell'undicesimo turno di campionato Serie C girone B perde per 5 a 1 in casa contro il Riccione Femminile. Una manita inaspettata per le ragazze di Montresor, dopo le due vittorie consecutive precedenti. Al Vermigli nulla è andato per il verso giusto. Dopo un primo tempo in bilico, l'equilibrio viene spezzato dalle romagnole con Uzqueda al 44'. Il tracollo arriva in avvio di ripresa, con le padovane non pervenute e il Riccione Femminile dilagante con la doppietta di Filippi e Schipa.

Carli salva l'onore delle sue compagne al 24' della ripresa, ma nel finale arriva la rete di Cimatti a fissare il risultato sull'1-5. Sarà una settimana ricca di analisi per il Calcio Padova Femminile, ora al settimo posto in classifica con 19 punti, a 12 punti dalla cima occupata dal Bologna Femminile. Le padovane sono attese la settimana dal derby, sempre sentito, in trasferta contro il Venezia Calcio, vittorioso ieri sul campo della Sambenedettese.