Serie C, girone B: il Padova Femminile ne fa 7, Sambenedettese schiantata

Quattro reti nel primo tempo, altre tre nella ripresa, per un totale di sette. Inizia nel segno del 7 il 2023 del Padova Femminile di mister Montresor, capace di imporsi nettamente sul fanalino di coda del girone B la Sambenedettese.

Gara mai in discussione per le biancoscudate, che con questo risultato risalgono in classifica al sesto posto con il Riccione Calcio a quota 23 punti, riequilibrando anche la differenza reti, ora in attivo di 6 marcature tra fatte e subite.

Protagoniste del pomeriggio in Via Vermigli sono state Alice Costantini, Arianna Del Frà ed Elisa Biasiolo. Per loro tre splendide doppiette, con la Costantini autrice della seconda e quarta realizzazione di giornata, la Del Frà puntuale a timbrare il cartellino in occasione del terzo e quinto centro del match, mentre la Biasiolo ha chiuso la contesa nella ripresa con le ultime perle di giornata. Ad aprire la goleada padovana ci aveva pensato Giorgia Michielon al 23'.

Una vittoria che porta autostima e fiducia per il futuro nel Padova Femminile, atteso la prossima settimana dalla difficile trasferta in casa della seconda in graduatoria, il temibile Meran Women.