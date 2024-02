Padova Femminile a testa alta contro un super Trento

Continua il periodo difficile del Padova Femminile, alla seconda caduta di fila in campionato. Sul campo di Via Vermigli contro il Trento secondo in classifica e candidato alla promozione diretta, le ragazze di Montresor tengono il match in equilibrio discretamente, ma sono ingenue nella gestione degli episodi, subendo la prima rete nel primo tempo al 34’ con Morleo e nella ripresa la doppietta dell’imprendibile Rosa nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

Con questo risultato in anticipo le padovane restano al nono posto a quota 21 punti, a soli 3 punti dalla zona playou