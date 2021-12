Serie C, girone B: Padova Femminile ko contro la Triestina

Dopo la bella vittoria di Civitanova, altro capitombolo dal sapore amarissimo per il Padova Femminile di mister Di Stasio, che perde 3 a 2 al Vermigli di Padova nell'ottava giornata del campionato contro la Triestina. Ed è un vero peccato per le biancoscudate, capaci di giocare un match molto gagliardo e di reagire anche innanzi alle avversità di risultato. Pronti via e in tre minuti le friulane sono avanti due a zero. Sembra un film dell'orrore per le patavine, che subiscono le reti di Del Stabile al 1' e Paoletti al 3'. Il doppio svantaggio motiva le padrone di casa, che prima con Carrarini e poi con un autogol al 46 riescono a riequilibrare il match.

Nel secondo tempo il Padova cerca di riannodare i fili del discorso e si rende pericoloso con Bison e Carli. Sembra un match destinato al pareggio, quando nei minuti finali ecco la zampata di Del Stabile che regala tre punti fondamentali per le alabardate. Quanti rimpianti per le ragazze di mister Di Stasio, ma è già tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato. Domenica trasferta in terra trevigiana contro il Mittici, neopromossa, per uno scontro diretto dal peso specifico molto importante per il proseguo del campionato delle patavine.