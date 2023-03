Serie C, girone B: Padova Femminile, solo pari contro la Triestina

Solo un pareggio per il Calcio Padova femminile, fermato in casa sull'1-1 in casa dalla Triestina per la 21esima giornata nel girone B di Serie C. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per le ragazze di Montresor, incapaci di ripartire dopo la sosta di inizio marzo. Anche contro le alarbate, il primo tempo è fortunato, con le ospiti che colpiscono due pali. Meglio le padovane nella ripresa, con il vantaggio della solita Carli al 60', ma Paoletti al 77' pareggia i conti. La classifica resta invariata, sempre al sesto posto in coabitazione con la Jesina.