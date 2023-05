Serie C, girone B: caduta senza fine per il Padova Femminile, ko anche nel derby con il Venezia

Un altro derby da dimenticare per il Padova Femminile di Montresor. Dopo i 6 gol subiti ad aprile contro il Vicenza, questa volta è il Venezia a pasteggiare sulle biancoscudate con un netto 3 a 0 (doppietta di Cacciamali e rete Dal Canal) sul campo di Via Vermigli. Altra prova decisamente sottotono per le padovane, incapaci di vincere dal lontano 26 febbrario. Due mesi e mezzo senza vittorie, con appena 3 punti raccolti in 8 partite e una sensazione di impotenza contro avversarie di ogni genere.

Manca un punto per la salvezza aritmetica e sarà bene farlo quanto prima per mantenere almeno la categoria. Magari già dalla prossima trasferta contro il Lumezzane, domenica 14 maggio alle ore 15.00 sul campo delle bresciane. Poi sarà tempo di riflessioni e analisi.