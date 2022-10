Serie C, girone B: debacle Padova Femminile, il Vicenza vince il derby 3 a 0

Niente da fare per il Padova Femminile nel derby contro il Vicenza, per la settima giornata del campionato di Serie C girone B. 3 a 0 per le vicentine, capaci nella ripresa di approfittare delle disattenzioni difensive biancoscudate. Un netto passo indietro rispetto a Trieste per le ragazze di Montresor, che mantengono il quarto posto, ma vedono la testa della classifica allontanarsi.

Le reti delle beriche arrivano tutte nella ripresa, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate senza grossi sussulti. Apre la fiera del gol Cattuzzo al 13' della ripresa e due minuti raddoppia Basso. Il doppio colpo delle vicentine stordisce Polonio e compagne, incapaci di reagire in maniera adeguata sul campo. La marcatura di Marchiori a cinque minuti dal termine, manda in archivio un derby dominato dalla ripresa dal Vicenza.

Per il Padova Femminile tanta delusione e domenica prossima c'è l'insidiosa trasferta di Bologna, una delle due capoliste del girone B.