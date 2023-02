Serie C, girone B: Dal Fra trascina il Padova Femminile contro il Villorba

La seconda doppietta consecutiva di Arianna Del Fra regala una vittoria interna preziosissima per il Padova Femminile sul Villorba nella diciasettesima giornata di campionato. Seppur con alti e bassi le biancoscudate si portano al sesto posto in classifica, a solo un punto dalla corazzata Vicenza al momento quinta. Finalmente si iniziano ad intravedere prospettive interessanti in vista del rush finale.



Una rete per tempo di Del Fra, giunta ad otto reti in campionato e capocannoniere della squadra, archivia con facilità la pratica Villorba, esattamente come in Coppa Italia. Ora la missione più difficile: riuscire ad avere continuità in questo girone di ritorno, già a partire da domenica prossima in trasferta contro il Portogruaro.