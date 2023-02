Serie C, girone B: Padova Femminile, è solo 0-0 a Portogruaro

Partita stregata. Il Padova femminile torna da Portogruaro con un pareggio per 0-0, nel diciottesimo turno del girone B del campionato di Serie C. Una vera disdetta per la squadra di Montresor, che ha dominato l'incontro cogliendo tre pali e senza riuscire a sfondare. Una sorta di maledizione per le biancoscudate in questa stagione contro le veneziane, in piena lotta per non retrocedere, con appena 1 punto raccolto sui 6 disponibili.

Come detto gara molto sfortunate per le padovane, con il palo di Costantini al 15' e nella ripresa i legni di Dal Fra e Carli. All'ultimo secondo Dal Fra, reduce da tre doppiette di fila, spreca l'occasione per la vittoria. Con questo mezzo passo falso, le ragazze di mister Montresor si fanno agganciare in difficoltà dalla Jesina. Prossima settimana il Padova si fa raggiungere al sesto posto in classifica dalla Jesina. Prossima settimana, per appassionati e non, appuntamento imperdibile: all'impianto di Via Vermigli è tempo di derby, contro il Venezia VFC.

Questo il tabellino della sfida:

PORTOGUARO: Fontana, Gava, Desiati, Bigaran, Di Lenardo, Gava, Finotto, Durigon, Codarin, Gashi, Battaiotto. A disposizione: Papandrea, Chiarot, Zentilin, Piemonte, Vignandel, De Fazio, Raicovi, Furlanis. Allenatore: Bisioli.

PADOVA: Polonio, Lovato, Biasiolo, Rizzioli, Spinelli (30’ st Zoppi), Michelon, Fabbruccio, Spagnolo (1’ st Carli), Balestro, Costantini, Dal Fra. A disposizione: Rolfini, Callegaro, Mele, Servetto, Baroldi, Ranzato. Allenatore: Montresor.

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo (Vian-Morsanutto)