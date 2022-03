Serie C, girone B: ribaltone Padova Femminile, ecco Filippo Obetti in panchina

È stato un inizio di anno molto turbolento per il Calcio Padova. Per i maschi, con gli addii di Sogliano e Pavanel, ma anche per le ragazze, nonostante i buoni risultati raccolti a cavallo tra gennaio e febbraio, si è arrivati a titoli di coda con mister Fabio Di Stasio. Le sue dimissioni domenica, dopo la pesante debacle interna contro il Riccione per 5 a 1, hanno scatenato un vero sconquasso a livello di squadra e societario per le biancoscudate.

Dopo giorni di riflessioni alla fine è stata scelta una via interna, con la promozione di Filippo Obetti dalla Primavera alla Prima Squadra. Una scelta che ha la sua logica, se è vero che Obetti conosce molte delle ragazze che hanno raccolto sinora 21 punti in 16 giornate sinora. Un gruppo di talento, ma con preoccupanti battute a vuoto in termini di mentalità che sinora hanno penalizzato le grandi capacità tecniche di Costantini e compagne. Il primo banco di prova per il neo tecnico padovano sarà domenica in trasferta contro il Trento terzo in classifica e tra le favorite per la promozione diretta, a soli due punti dalla capolista Vicenza.