Serie C, girone B: disastro Padova Femminile, il Riccione ne segna 6

Disfatta per il Padova Femminile nel 26esimo turno del campionato di Serie C girone B. 6 a 0 per il Riccione Femminile, in una gara mai in discussione in terra romagnola. Per le biancoscudate è la terza sconfitta nelle ultime cinque, mentre i tre punti mancano ormai dal derby vinto con il Venezia Calcio 1985 lo scorso 26 febbraio. Sette partite, la misera di 4 punti raccolti e tanti cari saluti ai sogni di playoff. Si prospetta un finale di stagione senza obiettivi per le ragazze di Montresor, troppo distanti per competere nei piani alti, a distanza di sicurezza dalla zona playout. Contro le biancazzurre non è andato dritto nulla, con le marcature Uzqueda (doppietta per lei), Filippi, Cimatti, Edoci e Schipa a certificare una sconfitta netta nel punteggio e nella prestazione. Prossima settimana le biancoscudate sono attese da un altro derby. Al campo di via Vermigli arriva il Venezia quinto in classifica e voglioso di proseguire il suo inseguimento al quarto posto occupato dal Vicenza Femminile.