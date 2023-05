Serie C, girone B: Padova Femminile forza 6, schiantata la Sambenedettese

Il Padova Femminile interrompe la serie negativa di tre sconfitte di fila, andando a vincere sul campo della Sambenedettese con un rotondo 6 a 1. Partita senza storia a Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno, con le biancoscudate in gol con Dal Fra, Costantini, Ranzato, Pasquali, Zoppi e infine ancora con Costantini. La rete della bandiera delle marchigiane porta la firma della quindicenne, classe 2007, Ilaria Di Salvatore.

Con questa rotonda affermazione, le biancoscudate si portano 39 punti in classifica, mantenendo l'ottavo posto in classifica, a +3 dalla Triestina. Nell'ultima giornata di campionato le ragazze di Montresor sono attese dall'impegno casalingo in Via Vermigli con il Meran Women, secondo in classifica.