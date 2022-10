Serie C, girone B: il Padova Femminile espugna Trieste, è quarto posto in classifica

Serie C femminile

Il Padova Femminile si sblocca in trasferta e vince al Del Bianco di Trieste sulla Triestina con il massimo risultato e il minimo sforzo.

Basta un rigore di Fabbruccio al 4' per avere la meglio in Friuli Venezia-Giulia e salire al quarto posto in classifica, a soli a 5 punti dal primo posto controllato dal Meran Women ad appena due dal terzo posto occupato dal Lumezzane.

Vittoria dedicata alla compagna Biasiolo, alle prese con un grave infortunio. Le ragazze di Montresor confermano le buone sensazioni e si affacciano ai piani alti di classifica con motivate speranze di rimanerci.

Prossimo appuntamento domenica 23 in via Vermigli per il derby contro il Vicenza.