Serie C, girone B: il Padova Femminile non sa vincere, pareggio beffa con la Triestina

Una beffa atroce quella andata in scena a Trieste per il Padova Femminile di mister Obetti per la 23°giornata del campionato di Serie C girone B. 3-3 tra le due squadre, maturato in maniera al dir poco rocambolesca nel recupero a favore delle triestine. Le biancoscudate dopo aver gestito al meglio il primo tempo, erano passate in vantaggio nella ripresa con Bison, autrice di una doppietta in rapida successione. La rete di Tortolo mette in discussione al 60', ma le ragazzi di coach Obetti sono brave al 72' a trovare il tris con Biasiolo. Tutto sembra andare verso tre comodi punti in classifica, quando si scatena Paoletti, che in pieno recupero trova una doppietta che manda in paradiso le sue compagne e all'inferno le biancoscudate. Con questo pareggio Gallinaro e compagne salgono al decimo posto in classifica, sempre in piena lotta play out.