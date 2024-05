Troppo Venezia 1985 per il Padova Femminile: 4-0 per le lagunari, padovane a +1 sui playout

Basta un tempo al Venezia 1985 per avere la meglio sul pericolante Padova Femminile nelle quartultima giornata di campionato di serie C girone B. Tutto troppo facile per le lagunari, che vincono con un 4 a 0 questo derby e mandano ancora più in crisi le biancoscudate, ora son un solo punticino di vantaggio sulla zona playout. Le reti della squadra dell'ex Murru arrivano tutte nei primi 45'. Al 1' apre Longato per il vantaggio delle lagunari. Parnoffi salva in un paio di occasione, ma si deve inchinare al bis di Longato e alla rete di Centasso a 37'. In chiusura, al 45', c'è spazio per la tripletta personale di Longato.

Nella ripresa le veneziane potrebbero arrotondare il risultato, mentre Plechero e Gallinaro provano a rendere meno pesante il passivo, con poco esito. La prossima giornata le biancoscudate sono attese dallo scontro proibitivo con le terze in classifica, il Südtirol. Portare a casa almeno un punto è essenziale per mantenere le distanze di sicurezza con la zona a rischio.