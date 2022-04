Serie C, girone B, calcio femminile: Padova sfortunato, il derby è del VFC Venezia

Nel recupero della 14esima giornata, il derby molto sentito tra Venezia VFC e il Padova Femmminile allo stadio Nereo Rocco di Marcon, vede la vittoria delle padrone di casa con il risultato di 1 a 0 grazie ad una rete di Dalla Santa alla mezz'ora del primo tempo. Dopo ventitre giornate di campionato le ragazze di mister Obetti continuano a restare un'enigma in termini di rendimento e prestazioni. La zona playout resta a distanza minima di sicurezza, appena due punti, ma c'è poco da stare tranquilli. La prossima gara con il Mittici, domenica 24 aprile alle ore 15:30, fornirà un quadro più chiaro sullo stato di forma delle biancoscudate. Callegaro per il Padova allo scadere della prima frazione ci prova da calcio piazzato, ma la sua conclusione esce di poco a lato.

La seconda parte della gara si riapre ancora con il Padova a caccia del pareggio. Spagnolo ci prova, ma Paccagnella risponde presente. I cambi operati da Obetti cambiano poco l'inerzia della gara, con le veneziane in grado di respingere colpo su colpo alle offensive patavine ed essenzialmente in grado di conservare il vantaggio maturato nel primo tempo. Restano i rimpianti per questo derby, che con un pizzico di attenzione in più, poteva regalare un altro risultato alle biancoscudate. Prossimo appuntamento domenica 24 aprile per la gara decisiva contro il Mittici.