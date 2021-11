Serie C, girone B: Padova Femminile ko, il Vicenza trionfa nel primo derby dell'anno

Niente da fare per le ragazze di mister Di Stasio al comunale di Altavilla Vicentina contro il Vicenza Femminile. 4 a 0 per le beriche in una gara dominata dal primo all'ultimo minuto. Vicentine al primo posto, mentre le patavine restano nella coda della classifica.

La Cronaca

Fin dall'inizio le vicentine martellano le ragazze di mister Di Stasio. Al 14' il vantaggio delle vicentine con Broccoli che beffa Polonio in uscita in maniera un po' fortunosa. Al 33' si affaccia in avanti con Carli, che conclude di prima intenzione, ma il tiro si perde alto dalla traversa. Il Padova prova a premere con Fabbruccio che aggancia e tira rientrando sul centro. Il pallone viene respinto sui piedi di Costantini, ma la difesa del Vicenza in qualche modo si salva. Il Vicenza con Dal Bianco cerca il raddoppio, ma Biasiolo anticipa l'attaccante della Vicenza. Nella ripresa Carrarini esce per Bison, e proprio quest’ultima ha l’occasione padovana più nitida della ripresa trovandosi a tu per tu con l’estremo difensore provando il pallonetto, ma la palla esce sul fondo.

Nel momento migliore del Padova, ecco il rigore del Vicenza. Basso dal dischetto per il raddoppio vicentino. Ancora Basso al 54' va in rete, per la sua doppietta personale e per il tris vicentino. Poco dopo ancora Basso, indomabile, si costruisce da sè l’azione che la porta a marcare per la seconda volta il tabellino marcatori e il 3 a 0 per le padrone di casa. A questo punto la gara si trascina fino alla fine sino al 95' Dal Bianco trova il gol del 4 a 0.

Prossimo appuntamento il secondo derby della stagione contro il Venezia Fc, domenica 14 novembre alle ore 14.30 sul campo di Via Vermigli.

Ecco il tabellino della gara:

VICENZA CALCIO FEMMINILE: Palmiero Herrera, Broccoli (dal 59’ De Vincenzi), Frighetto (74’ Balestro), Missiaggia, Cattuzzo, Battilana, Gobbato (59’ Fasoli), Piovani, Basso (83’ Yeboaa), Dal Bianco, Bauce (74’ Lugato). ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

CALCIO PADOVA FEMMINILE: Polonio, Bisacco (86’ Gambarin), Biasiolo, Fabbruccio, Carrarini (46' Bison), Carli (65’ Tutunaru), Gastaldin, Callegaro (63’ Didoné), Costantini, Gallinaro (76’ Ragazzi), Spagnolo. ALLENATORE: Fabio Di Stasio



RETI: 14’ Broccoli, 48’ rig., 54’ Basso, 95’ Dal Bianco.

ARBITRO: Maccorin Michele (Pordenone)

ASSISTENTI: Marodin Marco, Alexandru Docan Octavian (Vicenza)



AMMONIZIONI: Fabbruccio

RECUPERO: 1’; 5’