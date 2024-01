Serie C, Legnago-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il pari senza gol nel ventunesimo turno di campionato contro il Legnago:

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6,5; Belli 6, Delli Carri 6,5, Perrotta 6 (dal 31' s.t. Capelli s.v.); Kirwan 6, Fusi 6,5, Bianchi 5,5 (dal 23' s.t. Tordini 5,5), Varas 6, Favale 6 (dal 23' s.t. Villa 5,5); Liguori 5,5, Bortolussi 5,5 (dal 31' s.t. Palombi s.v.)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Crescenzi, Calabrese, Granata, Tiveron, Dezi

ALLENATORE Torrente 6



Donnarumma 6,5: I segni della battaglia contro il Mantova sono ancora presenti sotto l'occhio destro, ma non lo tangono minimamente. Un solo intervento provvidenziale sul tiro cross in modalità "gollonzo" di Van Ransbeeck.

Belli 6: Gara attenta e giudiziosa. Ingabbia facilmente Buric e Rocco dalle sue parti non trova sbocchi. Si spinge meno del solito in avanti e chiude da centrale di sinistra in un'inedita difesa a 4.

Delli Carri 6,5: Torna sugli standard quantitativi e qualitativi consoni al suo valore. Centralmente non fa passare uno spillo e alla bisogna si traveste qualche volta da regista difensivo.

Perrotta 6: Prende un giallo evitabile che gli farà saltare sabato prossimo l'Alessandria. Zanetti e Buric sono piuttosto timidi, mentre Giani gli provoca qualche grattacapo in più, gestito con sobrietà e praticità. (Dal 31' s.t. Capelli s.v.: Impatta bene sulla partita, ma oltre il cross per l'occasione di Villa non c'è altro da segnalare).

Kirwan 6: Torna titolare dopo la trasferta di Crema del 27 novembre - quindi più di un mese e mezzo fa - e si fa apprezzare per il senso della posizione e gli sbocchi che fornisce alla manovra sulla destra.

Fusi 6,5 - IL MIGLIORE IN CAMPO: Al 34' del primo può fare molto meglio su quel cioccolatino che gli mette in testa Liguori, al tempo stesso con le sue corse e i suoi break è l'unico che punge con continuità Martic e compagni.

Bianchi 5,5: Torrente nel post partita ha spiegato i motivi della scelta, peccato l'ex Vicenza non tenga fede alla fiducia del suo tecnico. Giocate elementari, nonostante goda di grande libertà di manovra. (Dal 23' s.t. Tordini 5,5: É la mossa offensiva per far saltare il bunker di Donati. A differenza di Capelli, gioca a nascondino, toccando pochi palloni).

Varas 6: Anche lui, come Delli Carri, rispetto al Mantova alza il livello della prestazione, seppure ad intermittenza. Donati l'ha studiato e i corridoi che solitamente trova sul centro sinistra questa volta sono stati una chimera.

Favale 6: I calci da fermo sono tutti suoi e sulla sinistra si propone con puntualità. Area di miglioramento da approfondire: a differenza del suo compagno di ruolo, taglia poco sul secondo palo quando potrebbe farlo. Un vero peccato, perché ha tempi d'inserimento importanti. (Dal 23' s.t. Villa 5,5: Il piglio è quello giusto, la disponibilità sulla fascia pure, meno la finalizzazione nell'occasione più ghiotta dei suoi nella ripresa. Ha le spalle larghe, si rifarà).

Liguori 5,5: Fortin lo conosce a memoria, lui lo tira nello stssso angolo della Giana Erminio, solo meno angolato e con meno potenza. Trascorre il resto della gara a cercare di redimersi, con poca fortuna.

Bortolussi 5,5: Gli arrivano palloni con il contagocce e il lavoro di raccordo, sempre encomiabile, non è sufficiente. Anche la fortuna, in questo periodo non è dalla sua parte: l'unica occasione a disposizione la mette a lato di poco. (Dal 31' s.t. Palombi s.v.: un tiro altissimo sopra la traverso e niente di più. Questa volta non punisce il Legnago come in Coppa lo scorso ottobre).

ALLENATORE Torrente 6: La squadra approccia bene la partita, crea i presupposti per sbloccarla subito, ma poi si spegne minuto dopo minuto. Cerca l'elettroshock con le 4 punte finali, ma senza Radrezza la manovra è sembrata un po' più lenta del solito.

LEGNAGO (3-4-1-2)

Fortin 7; Pelagatti 6,5, Martic 6, Motoc 6,5; Zanetti 6 (dal 31' s.t. Muteba s.v.), Baradji 6,5, Diaby 5, Boci 6 (dal 47' s.t. Noce s.v.); Van Ransbeeck 5,5 (dal 31' s.t. Franzolini s.v.); Rocco 5 (dal 13' s.t. Svidercoschi 6), Buric 5 (dal 13' s.t. Giani 6)

PANCHINA Tosi, Businarolo, Hadaji, Sbampato, Travaglini, Ruggeri, Noce, Casarotti, Viero, Sambou

ALLENATORE Donati 6,5