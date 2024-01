Serie C, Novara-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la netta vittoria contro il Novara, nella 23esima giornata del campionato di Serie C al Sivio Piola di Novara.

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Belli 6,5, Delli Carri 7, Faedo 7; Capelli 6 (dal 14' s.t. Kirwan 6), Fusi 6 (dal 26' s.t. Bianchi 6,5), Radrezza 6,5 (dal 30' s.t. Crisetig s.v.), Varas 6,5, Villa 6; Liguori 7.5 (dal 26' s.t Palombi6), Bortolussi 6,5 (dal 14' s.t. Zamparo 6,5)

PANCHINA Zanellati, Rossi, Calabrese, Crescenzi, Favale, Perrotta, Crisetig, Dezi, Tordini

ALLENATORE Torrente 7

Donnarumma 6: Giornata di sostanziale disoccupazione, eccezione fatta per un paio d'uscite ben calibrate. Quinto clean sheet nelle ultime sei in campionato.

Belli 6,5: Pratico ed essenziale, dalle sue parti c'è l'effervescenza di Urso, regolata con un paio di chiusure ben calibrata. Prestazione "clean"

Delli Carri 7: La rete è il sigillo di una prestazione di solidità e sostenibilità a livello difensivo. Si concede poche "sgasate" in avanti, ma collabora fattivamente alla costruzione del gioco.

Faedo 7 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Ottimo debutto per l'ex Virtus Verona. Dopo soli 3 allenamenti con i compagni si muove a "spiedo" con loro, rompendo la linea quanto serve e dimostrando grandi letture. L'assist per la seconda rete un plus che certifica la bontà dell'acquisto.

Capelli 6: Si prende un giallo evitabilissimo per proteste, ma il suo apporto è difficilmente contestabile. Migliorato tantissimo a livello difensivo, offensivamente può dare di più. (Dal 14' s.t. Kirwan 6: Placa Urso con la placidità di chi non ha bisogno delle maniere forti, gestendo i minuti finali con esperienza e saggezza).

Fusi 6: Corre come sempre per due e appoggia la manovra con la puntualità di un pendolino. Ammonito, salterà il derby con la Virtus Verona. (Dal 26' s.t. Bianchi 6,5: Tredicesimo marcatore stagionale diverso per Torrente. Dopo la brutta prestazione di Lucca, entra con il piglio giusto)

Radrezza 6,5: Regia con il goniometro, lanci con il compasso ed ennesima performance ricca ottime idee. Quando lui gira, la squadra vince. Prima assioma radrezziano. (Dal 30' s.t. Crisetig s.v.: Passerella finale a buoi e punti ampiamente nel recinto).

Varas 6,5: Tira e molla, sempre nel vivo dell'azione. La settimana completa al Geremia gli ha fatto bene. Nel pomeriggio del Piola sembra rigenerato.

Villa 6: Stantuffa con la solita puntualità, concedendosi poche distrazioni dietro. Gioca con leggerezza e semplicità

Liguori 7: La rete in semirovesciata dovrebbe dargli la palma del migliore in campo, ma le sue protesta su ogni mezzo fallo del Novara innervosiscono il match, soprattutto nella prima frazione. Più mobile rispetto al solito, in decisa crescita. (Dal 26' s.t Palombi 6: Un palo e tanta sfortuna).

Bortolussi 6,5: Gli manca solo il gol, ma è in tutte le azioni che contano del Padova, prodigandosi in un lavoro di raccordo senza sosta. (Dal 14' s.t. Zamparo 6,5: Vuole spaccare il mondo e si vede. Solo Lancini gli nega il gol. Ancora un ingresso a gara in corso positivo).

ALLENATORE Torrente 7: Ritrova i suoi in una gara delicatissima, dimostrando di crederci nella rincorsa sul Mantova. L'innesto di Faedo impermeabilizza ulteriormente il reparto arretrato e se arriva anche Valente....

NOVARA (3-5-2)

Minelli 6; Bonaccorsi 5,5, Lancini 5,5, Lorenzini 5; Schirò 6 (dal 21' s.t. Ongaro 5,5), Kerrigan 6, Ranieri 5,5 (dal 21' s.t. Ngamba 5), Di Munno 6, Urso 6 (dal 35' s.t. Donadio s.v.); Vilhjalmsson 5,5 (dal 10' s.t. Bentivegna 6), Corti 5 (dal 10' s.t. Scappini6)

PANCHINA Menegaldo, Desjardins, Calcagno, Catania, Boccia, Cannavaro, Migliardi, Caradonna

ALLENATORE Gattuso 5,5