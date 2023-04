Serie C: Padova Femminile così non va, solo 0-0 ad Orvieto

Continua il momento opaco del Padova Femminile, fermato sul pareggio per 0-0 in casa della terz'ultima in classifica, l'Orvieto. Un punto importante per le umbre, che smuove la classifica in ottica salvezza, ma decisamente inutile per le ragazze di Montresor, che scivolano sempre di più nella parte medio-bassa della classifica del girone B. Ottavo posto a quota 35, ma con appena 3 pareggi raccolti nelle ultime 5. Le biancoscudate non vicono dal 26 febbraio. Un'autentica eternità.

Contro la squadra di Pettinelli gara fin da subito scorbutica e difficile. Il muro eretto delle padrone di casa tiene per tutti i 90' e per poco non punisce le padovane. Da segnalare per le locali due legni di Paolorossi e Libera. Prossimo impegno per il Calcio Padova Femminile domenica 23 aprile 2023 alle ore 15:30 sul campo di via Vermigli a Mortise contro il Centro Storico Lebowski, quartultimo in graduatoria.